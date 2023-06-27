УЕФА принял решение о дисквалификации форварда молодежной сборной Украины

Владислав Ванат пропустит два матча на молодежном Евро-2023.

Такое решение принял УЕФА после расследования инцидента в концовке матча Украина - Румыния, в результате которого форвард Динамо получил красную карточку.

Напомним, что молодой нападающий толкнул соперника головой на 90+2 минуте матча во время перепалки на поле.

Таким образом Ванат не примет участие в сегодняшнем поединке против Испании, а также будет вынужден пропустить четвертьфинальный матч.

Напомним, что онлайн-трансляция матча Украина - Испания уже доступна на нашем сайте.