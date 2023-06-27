Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция матча Евро-2023
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.
Во вторник, 27 июня, состоится матч между молодежными сборными Украины и Испании в рамках 3-го тура группы B Евро-2023 U21.
Команды выиграли оба своих предыдущих матча и в этой встрече будут сражаться за первое место группы В. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Испания
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 21:15
Напомним, что во втором туре Украина сумела одолеть сборную Румынии.