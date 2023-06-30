Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе
Бельгиец намерен продолжить выступления на высоком уровне.
Нападающий Челси Ромелу Лукаку пока не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Аль-Хиляль предложил бельгийцу зарплата в размере 50 млн фунтов в год, но футболист решил отказаться.
На игрока также претендует Интер, который хочет выкупить его после аренды. Сам футболист намерен остаться в стане "нерадзурри".
В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что в Интере придумали схему для заработка денег на трансфер Лукаку.