Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе

Нападающий Челси Ромелу Лукаку пока не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Аль-Хиляль предложил бельгийцу зарплата в размере 50 млн фунтов в год, но футболист решил отказаться.

На игрока также претендует Интер, который хочет выкупить его после аренды. Сам футболист намерен остаться в стане "нерадзурри".

В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что в Интере придумали схему для заработка денег на трансфер Лукаку.