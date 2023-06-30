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Футбол

Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе

Бельгиец намерен продолжить выступления на высоком уровне.
Сегодня, 00:10
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Челси Ромелу Лукаку пока не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Аль-Хиляль предложил бельгийцу зарплата в размере 50 млн фунтов в год, но футболист решил отказаться.

На игрока также претендует Интер, который хочет выкупить его после аренды. Сам футболист намерен остаться в стане "нерадзурри".

В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что в Интере придумали схему для заработка денег на трансфер Лукаку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромелу Лукаку Аль-Хиляль

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