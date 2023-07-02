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Нападающий молодежной сборной Украины пропустит матч с Францией

Богдан Вьюнник из-за травмы не поможет команде в четвертьфинале Евро-2023 U-21.
Сегодня, 15:38
Богдан Вьюнник / Getty Images
Богдан Вьюнник / Getty Images

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 с Францией.

Форвард "сине-желтых" получил повреждение руки в последнем поединке группового раунда чемпионата Европы с Испанией (2:2), в котором он отличился забитым мячом.

Позже главный тренер украинской сборной Руслан Ротань рассказал, что на одной из тренировок игрок неудачно приземлился на ту же руку.

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После дополнительного медицинского обследования Вьюнник в комментарии Суспільне Спорт сообщил, что ему удалось избежать перелома руки, но он порвал мягкие ткани, что привело к внутреннему кровотечению, из-за чего он не сможет сыграть против французов.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Франция - Украина.

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