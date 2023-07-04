Ювентус хочет усилиться центрбеком Манчестер Сити
Ляпорт попал в сферу интересов туринского клуба.
Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может летом сменить команду. Об этом сообщает издание TuttomercatoWeb.
Ювентус хочет усилиться футболистом сборной Испании. Итальянцы могут взять игрока в аренду с правом или обязательством дальнейшего выкупа.
На 29-летнего центрбека также претендуют Арсенал и Атлетико. В стане Манчестер Сити на Ляпорта не рассчитывают.
В минувшем сезоне на счету испанца всего 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига.