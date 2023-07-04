iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус хочет усилиться центрбеком Манчестер Сити

Ляпорт попал в сферу интересов туринского клуба.
Сегодня, 15:53
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может летом сменить команду. Об этом сообщает издание TuttomercatoWeb.

Ювентус хочет усилиться футболистом сборной Испании. Итальянцы могут взять игрока в аренду с правом или обязательством дальнейшего выкупа.

На 29-летнего центрбека также претендуют Арсенал и Атлетико. В стане Манчестер Сити на Ляпорта не рассчитывают.

В минувшем сезоне на счету испанца всего 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Манчестер Сити эмерик ляпорт

Статьи по теме

Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига
Ман Сити пытается подписать экс-одноклубника Цыганкова Ман Сити пытается подписать экс-одноклубника Цыганкова
Ювентус присматривается к игроку Сассуоло Ювентус присматривается к игроку Сассуоло
Клуб Роналду нашел альтернативу Зиешу в Манчестер Сити Клуб Роналду нашел альтернативу Зиешу в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа16:49
ПСЖ готов выложить за нападающего Айнтрахта 80 млн евро
НБА16:35
Чикаго подал заявку в НБА на получение исключения игрока с ограниченными возможностями
Европа16:22
Барселона близка к продаже своего защитника в Тоттенхэм
Европа16:17
Беллингем рассказал о послании от Бекхэма после его трансфера в Реал
Европа15:53
Ювентус хочет усилиться центрбеком Манчестер Сити
Европа15:48
Манчестер Юнайтед связывают с трансфером одного из открытий ЧМ-2022
ММА15:25
Легенда ММА Оверим объявил о завершении карьеры
Европа15:13
Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами
Европа14:53
Брат игрока Динамо на правах аренды покинул Вулвергемптон
НБА14:29
Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK