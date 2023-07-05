Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков

Экс-игрок Арсенала Пол Мерсон раскритиковал Челси за нынешнюю трансферную кампанию.

Эксперт считает, что "синие" поступили нелогично, продав Гавертца и Маунта в клубы, которые являются прямыми конкурентами для Челси в борьбе за топ-4.

"Будем честными, продажа Мэйсона Маунта и Кая Гавертца – не самые удачные сделки Челси. Я просто не понимаю этого.

Возможно, это имело бы смысл, если бы Челси нужны были деньги, но нет смысла зарабатывать за счет продажи игроков в клубы первой четверки, что в итоге приведет лишь к еще большим потерям для клуба.

Манчестер Юнайтед и Арсенал в следующем сезоне будут бороться с Челси за топ-4 – зачем вам ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков прямым конкурентам?", - написал Мерсон в своей колонке.

Также он недоумевает, почему клуб решил заменить своих звезд непроверенной молодежью. Челси, который планирует доминировать в ближайшем будущем, не имеет никаких гарантий, что хоть кто-нибудь из новичков вскоре станет новой звездой лондонского клуба.

Ранее, напомним, Кай Хавертц присоединился к Арсеналу, а объявления Мэйсона Маунта игроком МЮ ожидается в ближайшее время.