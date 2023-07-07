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Аталанта и Манчестер Юнайтед могут заключить интересную сделку по двум форвардам

Одно важное событие может повлиять на будущее нескольких футболистов.
Сегодня, 21:04
Расмус Хойлунд и Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Расмус Хойлунд и Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Аталанта и Манчестер Юнайтед могут прийти к тому, чтобы оформить сделку, которая удовлетворит оба клуба.

Как сообщает Mirror, в ближайшее время завершится внутреннее расследование манкунианцев по делу Мэйсона Гринвуда, который не играл с января 2022 года.

Руководство клуба до сих пор не решило, как поступить с 21-летним форвардом. Одним из возможных решений может стать годичная аренда.

По информации источника, в Гринвуде заинтересована Аталанта, желающая забрать игрока на год.

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Сообщается, что аренда Гринвуда может помочь манкунианцам заполучить Расмуса Хойлунда, который считается одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно.

"Богиня" просит за 20-летнего датчанина 40 миллионов фунтов. За счет аренды МЮ надеется сбить цену.

Напомним, что Манчестер Юнайтед остается с одним центрфорвардом в лице Антони Марсьяля, который пропустил половину прошлого сезона из-за травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

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