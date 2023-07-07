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Манчестер Юнайтед вынужден повысить зарплату Магуайру по итогам сезона-2022/23

Этот факт может очень сильно помешать клубу избавиться от капитана.
Сегодня, 17:59
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

В результате того, что Манчестер Юнайтед занял третье место в АПЛ сезона-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов, весь состав команды получил прибавку к зарплате.

Хотя прибавкой это не назовешь, так как годом ранее футболисты потеряли значительную часть зарплаты из-за непопадания в главный еврокубок.

Таким образом, повышение зарплаты получил и капитан манкунианцев Харри Магуайр, что может помешать планам клуба избавиться от него этим летом, сообщает The Guardian.

Эрик тен Хаг хочет повысить трансферный бюджет за счет продажи игрока, который ему не нужен. 

Но зарплата 30-летнего англичанина в 190 тысяч фунтов в неделю становится преградой для осуществления этой цели, ведь потенциальные покупатели не смогут себе позволить такие расходы на зарплату, а Магуайр не захочет пойти на ее снижение.

Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед будет готов заплатить Харри Магуайру 10 миллионов, чтобы они согласился покинуть команду.

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