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Интер намерен усилиться капитаном Тоттенхэма

Льорис может перебраться в Италию.
Вчера, 23:29
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Голкипер Тоттенхэма Уго Льоис может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Итальянский клуб контактировал с футболистом в течение нескольких недель и в ближайшие дни сделает официальное предложение. Миланский клуб хочет сделать Льориса основным вратарем.

Действующий контракт Льориса с Тоттенхэмом истекает в 2024 году. У француза также есть два предложения из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне на счету 36-летнего француза 25 матчей в рамках АПЛ, из которых лишь 7 сухих.

Ранее сообщалось, что капитан Тоттенхэма объявил об уходе из клуба.

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