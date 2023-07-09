Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф

Англичанин сделал вид, что ничего не случилось.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр весело проводит свободное от футбола время за игрой в гольф.

Англичанин решил попробовать свои силы в новом виде спорта и даже снялся в небольшом видеоролике, на котором показывает как он умеет бить. Центрбек пробил довольно сильно, однако пользователи в ТикТоке заметили, что снаряд полетел совсем в другую сторону.

Магуайр отправил мяч совсем не туда, где находилась лунка, а сам снаряд ушел сильно влево, где заканчиваются пределы поля и начинается зона отдыха.

Фанаты сразу приняли смеяться над ударом англичанина, а также с его привычного и совсем непринужденного лица, ровно как и после привозов за Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед вынужден повысить зарплату Магуайру по итогам сезона-2022/23.