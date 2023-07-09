iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-вратарь Ман Сити вошел в тренерский штаб Лестера

"Лисы" надеются на огромный опыт аргентинского кипера.
Сегодня, 15:54
Вилли Кабальеро / Getty Images
Вилли Кабальеро / Getty Images

Вилли Кабальеро присоединился к Лестеру в качестве ассистента главного тренера.

41-летний аргентинец не объявлял о завершении футольной карьеры, его последним клубом был Саутгемптон, к которому он присоединился в декаре 2021 года.

В официальном заявлении "лисов" говорится, что более чем 20-летний игровой опыт в Англии, Испании и Аргентине Вилли очень пригодится клубу, чтобы вернуться в АПЛ.

Напомним, что в Англии Кабальеро также защищал цвета Манчестер Сити и Челси, с которыми выигрывал Кубок лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Теперь Кабальеро станет ассистентом нового тренера Лестера экс-асистента Пепа Гвардиолы Энцо Марески.

Ранее, напомним, новый наставник Зари заявил, что полностью поддерживает Украину в войне против рф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити Вилли Кабальеро

Статьи по теме

Атлетико креативно презентовал своего новичка Атлетико креативно презентовал своего новичка
Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона
Лестер по совету Гвардиолы подпишет экс-одноклубника Миколенко Лестер по совету Гвардиолы подпишет экс-одноклубника Миколенко
Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол17:18
Середняк Серии А подпишет футболиста-гея
Европа16:54
Ливерпуль ведет переговоры о трансфере хавбека Саутгемптона
Европа16:50
Мудрик был замечен на пляже в Барселоне за игрой в волейбол ногами
Киберспорт16:31
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт16:29
The Bali Major 2023: Gladiators обыграли Liquid в гранд-финале
Киберспорт16:25
Gladiators стали чемпионами "мейджора" на Бали
Теннис16:22
Цуренко потерпела разгромное поражение от четвертой ракетки мира и покинула Уимблдон
Европа15:54
Экс-вратарь Ман Сити вошел в тренерский штаб Лестера
Европа15:40
ПСЖ объявил о переходе защитника Баварии
Европа15:24
Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK