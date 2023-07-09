Экс-вратарь Ман Сити вошел в тренерский штаб Лестера

Вилли Кабальеро присоединился к Лестеру в качестве ассистента главного тренера.

41-летний аргентинец не объявлял о завершении футольной карьеры, его последним клубом был Саутгемптон, к которому он присоединился в декаре 2021 года.

В официальном заявлении "лисов" говорится, что более чем 20-летний игровой опыт в Англии, Испании и Аргентине Вилли очень пригодится клубу, чтобы вернуться в АПЛ.

Напомним, что в Англии Кабальеро также защищал цвета Манчестер Сити и Челси, с которыми выигрывал Кубок лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Теперь Кабальеро станет ассистентом нового тренера Лестера экс-асистента Пепа Гвардиолы Энцо Марески.

Ранее, напомним, новый наставник Зари заявил, что полностью поддерживает Украину в войне против рф.