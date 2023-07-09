Новый тренер Зари: Я на 100% вместе с Украиной и ее народом
В субботу, 8 июля, луганская Заря в рамках товарищеского матча обыграла польскую Сталь Мелец со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил Кирилл Попов, который находится на просмотре у луганчан из киевского Динамо.
После поединка новый главный тренер "черно-белых" Ненад Лалатович выразил свою поддержку Украине в ее войне против россии.
"В первую очередь я хочу повторить, что я рад, что вернулся в Украину, что работаю здесь. Я показал, что не испугался и что я на 100 процентов вместе с Украиной и ее народом", - цитирует сербского специалиста Instagram-аккаунт Зари.
"Если по игре, то у меня хорошие эмоции, потому что мы победили. Но я недоволен многими моментами. Знаю, что мы можем еще больше. Нам нужно еще сделать несколько трансферов, чтобы усилить команду. Нам нужны опытные игроки".
"Ребята работают отлично. Делают все то, чего мы от них просим. Перед этой игрой были очень тяжелые тренировки. На игру мы ехали более двух часов, к тому же погода жаркая. Победили. Мои ребята продемонстрировали характер и показали, что представляют здесь Украину и луганскую Зорю. Обе победы мы посвящаем нашим болельщикам".
Лалатович также сказал, что в составе луганского клуба есть несколько молодых и талантливых игроков, которые уже успели его впечатлить.
"Есть два-три молодых и талантливых игрока, качества которых мне понравились. Когда я был тренером Црвены Звезды, я сумел раскрыть Луку Йовича, который был игроком Реала, Ристич сейчас в Бенфике, голкипер Райкович в Мальорке, Груич, который в Порту. После моей работы Црвена Звезда заработала 25 миллионов евро на трансферах".
"В Заре сейчас очень много талантов. Я каждый день получаю огромное удовольствие от работы с ними. Но, смотря на то, что нам нужно играть в трех соревнованиях, нам нужно иметь по два игрока на каждую позицию. Повторюсь, еще нам нужны 3- 4 опытных игрока".
Напомним, что известный клуб английского Чемпионшипа интересуется одним игроком Зари.