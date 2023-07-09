Новый тренер Зари: Я на 100% вместе с Украиной и ее народом

В субботу, 8 июля, луганская Заря в рамках товарищеского матча обыграла польскую Сталь Мелец со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил Кирилл Попов, который находится на просмотре у луганчан из киевского Динамо.

После поединка новый главный тренер "черно-белых" Ненад Лалатович выразил свою поддержку Украине в ее войне против россии.

"В первую очередь я хочу повторить, что я рад, что вернулся в Украину, что работаю здесь. Я показал, что не испугался и что я на 100 процентов вместе с Украиной и ее народом", - цитирует сербского специалиста Instagram-аккаунт Зари.

"Если по игре, то у меня хорошие эмоции, потому что мы победили. Но я недоволен многими моментами. Знаю, что мы можем еще больше. Нам нужно еще сделать несколько трансферов, чтобы усилить команду. Нам нужны опытные игроки".

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"Ребята работают отлично. Делают все то, чего мы от них просим. Перед этой игрой были очень тяжелые тренировки. На игру мы ехали более двух часов, к тому же погода жаркая. Победили. Мои ребята продемонстрировали характер и показали, что представляют здесь Украину и луганскую Зорю. Обе победы мы посвящаем нашим болельщикам".

Лалатович также сказал, что в составе луганского клуба есть несколько молодых и талантливых игроков, которые уже успели его впечатлить.

"Есть два-три молодых и талантливых игрока, качества которых мне понравились. Когда я был тренером Црвены Звезды, я сумел раскрыть Луку Йовича, который был игроком Реала, Ристич сейчас в Бенфике, голкипер Райкович в Мальорке, Груич, который в Порту. После моей работы Црвена Звезда заработала 25 миллионов евро на трансферах".

"В Заре сейчас очень много талантов. Я каждый день получаю огромное удовольствие от работы с ними. Но, смотря на то, что нам нужно играть в трех соревнованиях, нам нужно иметь по два игрока на каждую позицию. Повторюсь, еще нам нужны 3- 4 опытных игрока".

Напомним, что известный клуб английского Чемпионшипа интересуется одним игроком Зари.