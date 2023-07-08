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Английский клуб заинтересован в услугах форварда сборной Украины

Назарий Русин может перебраться в Сандерленд.
Сегодня, 15:38
Назарий Русин / ФК Заря
Назарий Русин / ФК Заря

Украинский нападающий Назарий Русин может сменить клубную прописку.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист луганской Зари и сборной Украины заинтересовал Сандерленд, выступающий во втором английском дивизионе.

Сумма потенциальной сделки на данный момент остается неизвестной. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.

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Отметим, что в минувшем сезоне Сандерленд занял шестое место и претендовал на выход в АПЛ, но не сумел его добиться через плей-офф. В молодежке "черных котов" выступает колега Русина по амплуа и его соотечественник Тимур Тутеров, перебравшийся в команду из Колоса..

Стоит сказать, что в прошедшей кампании УПЛ Назарий провел 30 матчей, забив тринадцать мячей и отдав шесть голевых передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Заря Луганск Назарий Русин

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