"Один из самых перспективных вратарей Европы": Итальянская пресса отметила голкипера Зари

Голкипер луганской Зари Александр Сапутин, попавший в список номинантов на премию Golden Boy, получил характеристику от итальянского издания TuttoMercatoWeb.

СМИ назвало 19-летнего украинца "одним из самых перспективных вратарей Европы".

"Воспитанник Днепра, вратарь 2003-го года рождения Сапутин считается одним из самых перспективных вратарей Европы. Неслучайно он уже попал в список претендентов на премию Golden Boy.

Сильный украинский вратарь дебютировал на высшем уровне только в марте прошлого года. Физически мощный голкипер, который отличается навыками игры на выходах и на линии ворот", - написали журналисты.

Напомним, в минувшем сезоне Сапутин провел за Зарю 15 игр. В 8 матчах оставил ворота "сухими". Transfermarkt оценивает голкипера в 1 млн евро.