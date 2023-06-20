Сразу четыре игрока из УПЛ попали в список из 100 претендентов на Golden Boy 2023
Издание TuttoSport опубликовала список из 100 претендентов на номинацию Golden Boy 2023 за лучшего молодого игрока года в Европе.
В данный топ вошли также четыре представителя из УПЛ. Речь идет об Александре Сапутине (Заря), Павле Исаенко (Ворскла), Максиме Дячуке (Динамо) и Кевине Келси (Шахтер).
Отметим, выше всех из украинской Премьер-лиги оказался представитель луганского клуба (33 место), а ниже всех - представитель "горняков" (87 строчка).
Топ-10 претендентов на Golden Boy 2023:
1. Джамал Мусиала (Бавария);
2. Джуд Беллингем (Боруссия Д);
3. Гави (Барселона);
4. Антониу Силва (Бенфика);
5. Алехандро Бальде (Барселона);
6. Хави Симонс (ПСВ);
7. Флориан Виртц (Байер);
8. Беньямин Шешко (РБ Зальцбург);
9. Дэвин Ренш (Аякс);
10. Джорджо Скальвини (Аталанта).
Напомним, в прошлом году хавбек Барселоны Гави стал обладателем Golden Boy.