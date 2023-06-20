Сразу четыре игрока из УПЛ попали в список из 100 претендентов на Golden Boy 2023

Издание TuttoSport опубликовала список из 100 претендентов на номинацию Golden Boy 2023 за лучшего молодого игрока года в Европе.

В данный топ вошли также четыре представителя из УПЛ. Речь идет об Александре Сапутине (Заря), Павле Исаенко (Ворскла), Максиме Дячуке (Динамо) и Кевине Келси (Шахтер).

Отметим, выше всех из украинской Премьер-лиги оказался представитель луганского клуба (33 место), а ниже всех - представитель "горняков" (87 строчка).

Топ-10 претендентов на Golden Boy 2023:

1. Джамал Мусиала (Бавария);

2. Джуд Беллингем (Боруссия Д);

3. Гави (Барселона);

4. Антониу Силва (Бенфика);

5. Алехандро Бальде (Барселона);

6. Хави Симонс (ПСВ);

7. Флориан Виртц (Байер);

8. Беньямин Шешко (РБ Зальцбург);

9. Дэвин Ренш (Аякс);

10. Джорджо Скальвини (Аталанта).

Напомним, в прошлом году хавбек Барселоны Гави стал обладателем Golden Boy.