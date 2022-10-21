Гави стал обладателем приза Golden Boy

Испанец опередил Беллингема и Мусиала в борьбе за трофей.

Хавбек Барселоны Гави получил приз Golden Boy-2022. В понедельник, 7 ноября, 18-летнему испанцу вручат награду в Турине.

Напомним, в списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе от издания Tuttosport были включены 20 футболистов.

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Кроме Гави на приз претендовали еще 19 футболистов, в том числе хавбек Баварии Джамал Мусиала и полузащитник Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем.

Напомним, в 2021 году награду получил полузащитник Барселоны Педри.

В текущем сезоне на свету Гави 1 ассист в 10 матчах Ла Лиги.