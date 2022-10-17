iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гави - лучший молодой игрок года

France Football определил обладателя Трофео Копа.
Сегодня, 21:43
0 0 0

В столице Франции, городе Париж, проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток мира.

Среди прочих, был также назван обладатель трофея имен Раймона Копа - лучшему молодому футболисту прошедшего сезона.

В этот раз France Football назвал таковым полузащитника Барселоны Гави, который в свои 18 лет сумел стать игроком основы такого великого клуба и важным футболистом для Хави.

В прошлом сезоне Гави забил два гола в 47 матчах во всех турнирах, в этом году на его счету также уже 13 поединков.

Бывшие обладатели Трофео Копа

2021 - Педри (Барселона)
2019 - Матийс Де Лигт (Аякс)
2018 - Килиан Мбаппе (ПСЖ)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави
0 0 0

Статьи по теме

Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании
Хитрец Анчелотти: Карикатурист посвятил мультик Реалу, который обыграл Барселону в Эль-Класико Хитрец Анчелотти: Карикатурист посвятил мультик Реалу, который обыграл Барселону в Эль-Класико
"Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико "Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико
Кунде: Реал порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах Кунде: Реал порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:35
Бензема скопировал образ своего кумира для церемонии вручения Золотого Мяча
Европа23:20
Шевченко: Важно помнить, что война продолжается, но еще важнее оставаться на стороне Украины и помогать
Европа23:15
Золотой мяч-2022: результаты церемонии
Европа23:01
Манчестер Сити - лучший клуб года
Футбол22:55
Бензема - обладатель Золотого Мяча 2022
Европа22:33
Куртуа - лучший вратарь года
Европа22:28
Левандовски - обладатель приза имени Герда Мюллера
Европа22:08
Мане - обладатель приза имени Сократеса
Европа22:01
Алексия Путельяс - обладательница женского Золотого мяча
Европа21:43
Гави - лучший молодой игрок года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK