Гави - лучший молодой игрок года
France Football определил обладателя Трофео Копа.
В столице Франции, городе Париж, проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток мира.
Среди прочих, был также назван обладатель трофея имен Раймона Копа - лучшему молодому футболисту прошедшего сезона.
В этот раз France Football назвал таковым полузащитника Барселоны Гави, который в свои 18 лет сумел стать игроком основы такого великого клуба и важным футболистом для Хави.
В прошлом сезоне Гави забил два гола в 47 матчах во всех турнирах, в этом году на его счету также уже 13 поединков.
Бывшие обладатели Трофео Копа
2021 - Педри (Барселона)
2019 - Матийс Де Лигт (Аякс)
2018 - Килиан Мбаппе (ПСЖ)