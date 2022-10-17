Гави - лучший молодой игрок года

В столице Франции, городе Париж, проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток мира.

Среди прочих, был также назван обладатель трофея имен Раймона Копа - лучшему молодому футболисту прошедшего сезона.

В этот раз France Football назвал таковым полузащитника Барселоны Гави, который в свои 18 лет сумел стать игроком основы такого великого клуба и важным футболистом для Хави.

В прошлом сезоне Гави забил два гола в 47 матчах во всех турнирах, в этом году на его счету также уже 13 поединков.

Бывшие обладатели Трофео Копа

2021 - Педри (Барселона)

2019 - Матийс Де Лигт (Аякс)

2018 - Килиан Мбаппе (ПСЖ)