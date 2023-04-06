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Украинский форвард перешел в клуб второго дивизиона Англии

Тимур Тутеров стал игроком Сандерленда.
Сегодня, 14:56
Тимур Тутеров / ФК Колос Ковалівка
Тимур Тутеров / ФК Колос Ковалівка

Нападающий Тимур Тутеров сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Колоса, из украинской команды Тутеров перебрался в английский Сандерленд.

Футболист выступал за юношеский состав клуба из Ковалевки, забив в 15 матчах молодежного чемпионата Украины 7 голов.

В Сандерленде игрок также пока будет выступать в команде до 19 лет. Что касается основной команды английского клуба, то "черные коты" идут на 12 месте в Чемпионшипе.

Стоит сказать, что детали контракта и сумма перехода Тутерова в стан коллектива из-за рубежа не сообщаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Колос

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