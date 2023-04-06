Украинский форвард перешел в клуб второго дивизиона Англии
Тимур Тутеров стал игроком Сандерленда.
Нападающий Тимур Тутеров сменил клубную прописку.
Как сообщает пресс-служба Колоса, из украинской команды Тутеров перебрался в английский Сандерленд.
Футболист выступал за юношеский состав клуба из Ковалевки, забив в 15 матчах молодежного чемпионата Украины 7 голов.
В Сандерленде игрок также пока будет выступать в команде до 19 лет. Что касается основной команды английского клуба, то "черные коты" идут на 12 месте в Чемпионшипе.
Стоит сказать, что детали контракта и сумма перехода Тутерова в стан коллектива из-за рубежа не сообщаются.