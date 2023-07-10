Тоттенхэм определился с трансферной стоимостью Кейна

Лондонский клуб хочет выручить максимум из продажи своего форварда.

Тоттенхэм определился, за какую сумму клуб готов расстаться с нападающий Харри Кейном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Президент "шпор" Дэниэл Леви оценивает англичанина в 120 миллионов фунтов. Для того, чтобы у кандидатов на подписание футболиста были шансы на проведение переговоров, должна идти речь о сумме минимум в 100 млн фунтов.

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Сам Кейн рассматривает вариант с уходом из клуба. Игрок не собирается продлевать контракт со "шпорами".

Отметим, главным претендентом на 29-летнего форварда по-прежнему является Бавария.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.