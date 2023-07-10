Тоттенхэм не устроило предложение Баварии по Кейну

Бавария продолжает работу над подписанием нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна.

Накануне мюнхенский клуб улучшил свое предложение по 29-ленему футболисту, выразив готовность заплатить за его переход 80 миллионов евро плюс бонусы.

Тем не менее, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "шпор" это не устроило и этой суммы недостаточно, чтобы закрыть сделку.

Читай также: Тухель съездил домой к Кейну, чтобы поговорить о трансфере в Баварию

Впрочем, Бавария не собирается отказываться от идеи приобретения английского форварда и будет готова еще увеличить предложение, чтобы убедить лондонский клуб отпустить игрока.

Отметим, что в минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что председатель правления Баварии лично ведет переговоры по трансферу Кейна.