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Тоттенхэм не устроило предложение Баварии по Кейну

Мюнхенскому клубу придется увеличить сумму, чтобы убедить лондонцев отпустить форварда.
Сегодня, 13:42
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария продолжает работу над подписанием нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна.

Накануне мюнхенский клуб улучшил свое предложение по 29-ленему футболисту, выразив готовность заплатить за его переход 80 миллионов евро плюс бонусы.

Тем не менее, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "шпор" это не устроило и этой суммы недостаточно, чтобы закрыть сделку.

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Впрочем, Бавария не собирается отказываться от идеи приобретения английского форварда и будет готова еще увеличить предложение, чтобы убедить лондонский клуб отпустить игрока.

Отметим, что в минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что председатель правления Баварии лично ведет переговоры по трансферу Кейна.

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