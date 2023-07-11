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Наставник Тоттенхэма высказался о потенциальном уходе Кейна

Эндж Постекоглу уверен, что англичанин не близок к этому.
Сегодня, 10:11
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Рулевой лондонского Тоттенхэма Эндж Постекоглу поделился мыслями о потенциальном уходе из клуба Харри Кейна.

По словам австралийского специалиста, никакого подобного решения на данный момент не приходится принимать.

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"На данный момент на мой стол не поступало никаких сообщений от кого-либо из клуба о том, что решение уже принято. Ничего даже близкого к этому.

Кейн скоро приедет, так что все, что мне нужно знать, будет у меня перед глазами", - цитирует Постекоглу журналист Аласдаир Голд.

Отметим, что наставник возглавил "шпор" после завершения сезона-2022/23.

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