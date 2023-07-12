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В Тоттенхэме боятся ухода Кейна на бесплатной основе

"Шпоры" готовы вести переговоры о продаже форварда.
Сегодня, 19:50
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В Тоттенхэме опасаются того, что форвард Харри Кейн бесплатно покинет клуб. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Президент "шпор" Даниэл Леви боится не выручить с ухода англичанина средств. Контракт англичанина с клубом истекает летом 2024 года.

Данный шаг толкает Тоттенхэм на переговоры с Баварией, которая хочет усилиться форвардом. В стане лондонского клуба также боссы надеются на пролонгацию соглашения.

В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всерьез нацелился на подписание Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

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