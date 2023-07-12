ПСЖ всерьез нацелился на подписание Кейна

ПСЖ намерен летом усилиться форвардом Тоттенхэма Харри Кейном. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Парижский гранд готов пойти на крайние меры ради подписания футболиста сборной Англии. На прошлой неделе представители парижан были в Лондоне на переговорах с президентом "шпор" Дэниэлом Леви и окружением нападающего.

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Проблемой может стать не трансферная стоимость Кейна, а его желание выступать за Баварию. Необходимо будет уговорить игрока перебраться в Париж.

Действующий чемпион Франции подговорил уже 100 млн евро на трансфер Харри. Все зависит лишь от предложения мюнхенцев.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.