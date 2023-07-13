Легенда Челси хочет видеть лидера Вест Хэма в клубе
Лэмпарду импонирует хавбек сборной Англии.
Экс-тренер и футболист Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел бы видеть Деклана Райса в стане "синих".
"Я хотел подписать Деклана Райса. Я думал: "Этот парень будет капитаном Челси на следующие 10 лет".
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Как бы там ни было, этого не произошло", – сказал Лэмпард в интервью The Diary Of A CEO.
Напомним, Деклан Райс крайне близок к переходу из Вест Хэма в Арсенал.
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