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Легенда Челси хочет видеть лидера Вест Хэма в клубе

Лэмпарду импонирует хавбек сборной Англии.
Сегодня, 18:52
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Экс-тренер и футболист Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел бы видеть Деклана Райса в стане "синих".

"Я хотел подписать Деклана Райса. Я думал: "Этот парень будет капитаном Челси на следующие 10 лет".

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Как бы там ни было, этого не произошло", – сказал Лэмпард в интервью The Diary Of A CEO.

Напомним, Деклан Райс крайне близок к переходу из Вест Хэма в Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Вест Хэм Фрэнк Лэмпард

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