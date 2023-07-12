Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал
"Молотобойцы" ожидали на более быстрое оформление перехода.
Вест Хэм все больше разочаровывается в связи с задержкой сделки по продаже Деклана Райса в Арсенал, сообщает Sky Sports.
Сделка на сумму 105 миллионов фунтов была согласована восемь дней назад, но все еще не подписана. "Молотобойцы" по-прежнему ожидают подписания контрактов.
По информации источника, проблема вызвана задержками с оформлением документов юристами "канониров".
Насколько известно Вест Хэму, Райс уже прошел медицинский осмотр. При этом игрок сборной Англии регулярно тренируется в отпуске в Португалии.
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Команда Александра Зинченко надеется завершить трансфер до того, как в воскресенье, 16 июля, она вылетит в США на предсезонный сбор.