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Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал

"Молотобойцы" ожидали на более быстрое оформление перехода.
Вчера, 22:30
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Вест Хэм все больше разочаровывается в связи с задержкой сделки по продаже Деклана Райса в Арсенал, сообщает Sky Sports.

Сделка на сумму 105 миллионов фунтов была согласована восемь дней назад, но все еще не подписана. "Молотобойцы" по-прежнему ожидают подписания контрактов.

По информации источника, проблема вызвана задержками с оформлением документов юристами "канониров".

Насколько известно Вест Хэму, Райс уже прошел медицинский осмотр. При этом игрок сборной Англии регулярно тренируется в отпуске в Португалии.

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Команда Александра Зинченко надеется завершить трансфер до того, как в воскресенье, 16 июля, она вылетит в США на предсезонный сбор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Арсенал Лондон Деклан Райс

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