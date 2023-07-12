Ребров навестил Забарного на предсезонном сборе Борнмута

Тренер национальной сборной Украины проверил, как защитник готовится к предстоящему сезону.

После матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года центрбек сборной Украины Илья Забарный принял решение не ехать на молодежный Евро-2023.

Игрок объяснил свое решение тем, что он не полностью восстановился от травмы, а также выразил желание как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону в составе Борнмута.

И вот, пока "вишни" проводят предсезонную подготовку, к Забарному заехал неожиданный гость.

Согласно с социальными сетями Борнмута, на тренировку английского клуба пожаловал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который решил навестить своего подопечного.

A special guest tonight 🤝



We welcomed Ukraine manager Serhiy Rebrov at training this evening 🇺🇦 pic.twitter.com/hvB0v1wAoN — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 12, 2023

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Напомним, что сезон в Английской Премьер-лиге начнется в середине августа. Первый тур чемпионата Борнмут проведет 12 августа, когда к нему в гости заедет Вест Хэм.