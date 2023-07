Забарный: Я хочу показать лучшую версию себя в Борнмуте

Украинский центрбэк Илья Забарный высказался об игре за Борнмут.

По словам футболиста, он хочет показать свои лучшие качества в стане "вишен".

Читай также: Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола

"Я счастлив быть здесь, я в нужном месте в нужное время и хочу показать лучшую версию себя в команде. Мне это нравится!", - заявил Илья в комментарии для клубной пресс-службы.

🗣 "I’m happy to be here, I’m at the right place at the right time and I want to give my best for the team. I love it!"



Illia Zabarnyi is feeling positive 👏👏 pic.twitter.com/U7Ft0o5g6s