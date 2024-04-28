Забарный впервые в сезоне пропускает матч АПЛ
Илья оказался вне заявки на игру против Брайтона.
В рамках 35-го тура Чемпионата Англии Борнмут встретится с Брайтоном.
Наставник "вишен" Андони Ираола в этом матче будет вынужден обходиться без Ильи Забарного. Украинский центрбек, который до этого сыграл во всех матчах АПЛ со старта, данную игру вынужден пропустить полностью.
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Официальная причина отсутствия украинца в заявке пока неизвестна, но, по информации журналистов близких к Борнмуту, Забарный простудился.
Отметим, что матч Борнмут - Брайтон состоится сегодня, 28 апреля, в 16:00 по Киеву.
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