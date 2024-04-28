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Борнмут Забарного установил клубный рекорд благодаря разгромной победе над Брайтоном

Украинец, хоть, не принял участие в последнем матче, но к этому достижению приложил максимум усилий.
Сегодня, 19:21
Борнмут
Борнмут

В рамках 35-го тура АПЛ Борнмут без Забарного уверенно разгромил Брайтон.

Благодаря этому, "вишни" смогли установить клубный рекорд. Сейчас коллектив Андони Ираолы имеет 48 очков в Чемпионате Англии, а ранее наибольшее количество очков за сезон в АПЛ у клуба было 46.

В то же время, в сезоне-16/17, когда Борнмут набрал 46 пунктов, они заняли девятую позицию в АПЛ, а сейчас идут на десятом месте, имея равное количество очков с Челси, у которого на 2 матча меньше, и на один балл меньше чем у Вест Хэма, у которого столько же проведенных поединков.

До конца сезона коллектив Ираолы сыграет с Арсеналом, Брентфордом и уже упомянутым Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Брайтон

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