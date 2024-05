Разрыв мениска: бой Бетербиев - Бивол отменен

Поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA в этой же весовой категории Дмитрия Бивола отменен.

Бетербиев получил травму во время тренировки - у него разрыв мениска.

Глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что титульный бой откладывается до конца года.

"После полученных сегодня новостей о травме Бетербиева, мы отложили поединок Бетербиев против Бивола, запланированный на 1 июня, до конца этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Однако турнир 5 на 5 все еще состоится 1-го июня", - написал Аль аш-Шейх.

After receiving today’s news about Beterbiev’s injury, we will be postponing the Beterbiev vs. Bivol fight scheduled for June 1st until later this year. Wishing my brother Artur a speedy recovery 💪🙏 However, the 5v5 event is still on for June 1st. 🥊🔥