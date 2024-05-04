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Разрыв мениска: бой Бетербиев - Бивол отменен

Один из боксеров получил серьезную травму на тренировке.
Сегодня, 10:15
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA в этой же весовой категории Дмитрия Бивола отменен.

Бетербиев получил травму во время тренировки - у него разрыв мениска.

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Глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что титульный бой откладывается до конца года.

"После полученных сегодня новостей о травме Бетербиева, мы отложили поединок Бетербиев против Бивола, запланированный на 1 июня, до конца этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Однако турнир 5 на 5 все еще состоится 1-го июня", - написал Аль аш-Шейх.

Ранее сообщалось, что допинг-тест Райана Гарсии перед боем с Хэйни показал положительный результат.

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