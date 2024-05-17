Украинец и мексиканец поборются за вакантный титул WBO в легком весе.

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

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Накануне поединка украинский и мексиканский боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания.

Результаты взвешивания Беринчик - Наваррете:

Денис Беринчик - 61,1 кг

- 61,1 кг Эммануэль Наваррете - 61,2 кг

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.

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