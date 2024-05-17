iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беринчик - Наваррете: результаты взвешивания

Украинец и мексиканец поборются за вакантный титул WBO в легком весе.
Вчера, 23:45
Эммануэль Наваррете и Денис Беринчик / Top Rank Boxing
Эммануэль Наваррете и Денис Беринчик / Top Rank Boxing

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Читай также: "С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции

Накануне поединка украинский и мексиканский боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания.

Результаты взвешивания Беринчик - Наваррете:

  • Денис Беринчик - 61,1 кг
  • Эммануэль Наваррете - 61,2 кг

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взвешивание Денис Беринчик церемония взвешивания

Статьи по теме

Фьюри оказался тяжелее Усика на 13 кг: результаты взвешивания Фьюри оказался тяжелее Усика на 13 кг: результаты взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
"С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции "С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции
Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: Фиорентина - Наполи, матчи Бенфики Трубина, второй лиги и женского чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

НБА01:03
Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте
Европа00:25
Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:45
Бокс23:45
Беринчик и Наваррете показали практически одинаковый вес
Европа23:39
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Милан
Бокс23:25
"Я иду за его сердцем": Фьюри вызверился на Усика накануне боя, рассыпавшись угрозами
Европа23:03
Клуб Русина установил ценник на младшего брата Беллингема
Бокс22:58
"Если буду нервничать, не одержу победу": Усик спокойно ответил Фьюри после его выходки на дуэли взглядов
Европа22:53
Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24
Европа22:28
Тренер Фейеноорда - о своем преемнике: Очень хочу, чтобы это был Пушич
Европа21:54
Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK