Беринчик - Наваррете: результаты взвешивания
Украинец и мексиканец поборются за вакантный титул WBO в легком весе.
Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже вскоре встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Бой, на кону которого будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории, состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.
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Накануне поединка украинский и мексиканский боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания.
Результаты взвешивания Беринчик - Наваррете:
- Денис Беринчик - 61,1 кг
- Эммануэль Наваррете - 61,2 кг
Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.
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