Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте

Бронни может быть взят под 55-номером.

Лос-Анджелес Лейкерс всерьез рассматривает возможность того, чтобы взять сына ЛеБрона Джеймса Бронни на драфте-2024.

Как сообщает Los Angeles Times, «озерники» провели с Джеймсом-младшим собеседование и готовы выбрать его под 55-ым номером драфта.

Отметим, что ЛеБрон не планирует менять команду именно для того, чтобы иметь возможность поиграть в НБА вместе со своим сыном.

В случае, если все же ни одна из команд не выберет Бронни, то он останется в NCAA, но вынужден будет сменить колледж, поскольку, вместе с тем, чтобы выставить свою кандидатуру на драфт НБА он также выставил себя на трансферный рынок NCAA.

Напомним, ранее Джеймс-младший заявил, что не думал об игре со своим отцом, но он поднимал эту тему.

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