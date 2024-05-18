iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте

Бронни может быть взят под 55-номером.
Сегодня, 01:03

Лос-Анджелес Лейкерс всерьез рассматривает возможность того, чтобы взять сына ЛеБрона Джеймса Бронни на драфте-2024.

Как сообщает Los Angeles Times, «озерники» провели с Джеймсом-младшим собеседование и готовы выбрать его под 55-ым номером драфта.

Отметим, что ЛеБрон не планирует менять команду именно для того, чтобы иметь возможность поиграть в НБА вместе со своим сыном.

В случае, если все же ни одна из команд не выберет Бронни, то он останется в NCAA, но вынужден будет сменить колледж, поскольку, вместе с тем, чтобы выставить свою кандидатуру на драфт НБА он также выставил себя на трансферный рынок NCAA.

Напомним, ранее Джеймс-младший заявил, что не думал об игре со своим отцом, но он поднимал эту тему.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Статьи по теме

Сын ЛеБрона: Никогда не думал о том, чтобы играть вместе с отцом Сын ЛеБрона: Никогда не думал о том, чтобы играть вместе с отцом
Партнер ЛеБрона по подкасту - фаворит на должность тренера Лейкерс Партнер ЛеБрона по подкасту - фаворит на должность тренера Лейкерс
Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед
Беринчик и Наваррете показали практически одинаковый вес Беринчик и Наваррете показали практически одинаковый вес
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: Фиорентина - Наполи, матчи Бенфики Трубина, второй лиги и женского чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

НБА01:03
Лейкерс могут выбрать сына ЛеБрона на предстоящем драфте
Европа00:25
Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:45
Бокс23:45
Беринчик и Наваррете показали практически одинаковый вес
Европа23:39
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Милан
Бокс23:25
"Я иду за его сердцем": Фьюри вызверился на Усика накануне боя, рассыпавшись угрозами
Европа23:03
Клуб Русина установил ценник на младшего брата Беллингема
Бокс22:58
"Если буду нервничать, не одержу победу": Усик спокойно ответил Фьюри после его выходки на дуэли взглядов
Европа22:53
Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24
Европа22:28
Тренер Фейеноорда - о своем преемнике: Очень хочу, чтобы это был Пушич
Европа21:54
Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK