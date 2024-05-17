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"Я иду за его сердцем": Фьюри вызверился на Усика накануне боя, рассыпавшись угрозами

Британец грязно выругался в адрес соперника и пообещал нокаутировать.
Вчера, 23:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал громкое заявление накануне боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер сначала сорвал финальную дуэль взглядов, толкнув украинца, а после дерзко к нему обратился, пригрозив нокаутом.

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"Я готов к рок-н-роллу и фейерверкам завтра ночью. Я нокаутирую этого маленького ублюдка.

Я иду за его сердцем, п***й на его пояса. Я иду за его е****м сердцем. Н***й его, н***й его команду", - заявил Фьюри.

Бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, что Фьюри оказался на 13 кг тяжелее Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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