Фьюри сорвал финальную дуэль взглядов с Усиком
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри 18 мая сойдутся в ринге в бою за звание абсолюта дивизиона.
Накануне поединка соперники приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, по результатам которой "Цыганский король" оказался тяжелее своего оппонента.
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Также Усик и Фьюри должны был провести финальную дуэль взглядов, но очередная попытка снова не увенчалась успехом. Вчера британский боксер просто игнорировал украинца во время психологической битвы, а в этот раз не смог сдержать эмоции.
Когда соперники сошлись, Фьюри уткнулся лбом в Усика, после чего толкнул его. Командам боксеров пришлось отстранить их друг от друга.
Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.
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