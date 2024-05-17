Фьюри сорвал финальную дуэль взглядов с Усиком

Британец не совладал с эмоциями и толкнул украинского соперника.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри 18 мая сойдутся в ринге в бою за звание абсолюта дивизиона.

Накануне поединка соперники приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, по результатам которой "Цыганский король" оказался тяжелее своего оппонента.

Читай также: Фьюри оказался тяжелее Усика на 13 кг: результаты взвешивания

Также Усик и Фьюри должны был провести финальную дуэль взглядов, но очередная попытка снова не увенчалась успехом. Вчера британский боксер просто игнорировал украинца во время психологической битвы, а в этот раз не смог сдержать эмоции.

Когда соперники сошлись, Фьюри уткнулся лбом в Усика, после чего толкнул его. Командам боксеров пришлось отстранить их друг от друга.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!