"Если буду нервничать, не одержу победу": Усик спокойно ответил Фьюри после его выходки на дуэли взглядов
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик после церемонии взвешивания высказался о будущем бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
В частности, он рассказал, что сказал оппоненту во время дуэли взглядов, после чего тот ее сорвал, толкнув украинца.
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"Что я сказал Тайсону во время битвы взглядов? Не будь напуганным. Завтра я не оставлю тебя самого.
Если бы мой отец был жив, какой бы он дал совет? Сын, ты сможешь.
Как я остаюсь спокойным? Это мой план. Если буду нервничать, я не одержу победу.
Мои болельщики, я люблю вас. Увидимся завтра", - заявил Усик.
"Don't be afraid. I will not leave you alone tomorrow." pic.twitter.com/sRTdGLmkhy— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2024
Бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Напомним, что Фьюри оказался на 13 кг тяжелее Усика.
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