Тренер Фейеноорда - о своем преемнике: Очень хочу, чтобы это был Пушич
Наставник Фейеноорда Арне Слот рассказал, кого хочет видеть своим преемником в клубе.
По словам нидерландского специалиста, он видит на своей нынешней должности своего бывшего ассистента Марино Пушича, который сейчас тренирует Шахтер.
«Хотел бы я, чтобы Пушич тренировал Фейенорд? Конечно, по двум причинам - он замечательный тренер и замечательный человек.
Может ли он заменить меня в Фейеноорде? Это довольно коварный вопрос. Я считаю, что как нынешний главный тренер я должен как можно меньше говорить о своих преемниках.
Все знают мои отношения с Марино, насколько хорошими они являются и как высоко я ценю его как человека и тренера. Поэтому я очень хотел бы, чтобы это был именно он.
И я бы очень хотел, чтобы Фейеноорд нашел такого хорошего тренера, как Марино Пушич. Но будет ли это сам Марино Пушич, или кто-то такого же уровня, решать техническому директору Фейеноорда Деннису то Клозе", - сказал Слот.
Напомним, ранее сам Слот подтвердил, что покинет роттердамцев ради работы в Ливерпуле.
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