Тренер нидерландского топ-клуба подтвердил, что заменит Клоппа в Ливерпуле
Сами мерсисайдцы не сделали пока официального заявления.
Тренер Фейеноорда Арне Слот рассказал, что летом этого года уйдет на повышение.
Нидерландский специалист подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике Ливерпуля в сезоне-2024/25.
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"Я могу подтвердить, что стану там тренером в следующем году", - сказал Слот на последней пресс-конференции в качестве рулевого ротердамцев.
Отметим, что пресс-служба Фейеноорда также подтвердила, что Арне покинет клуб летом, но Ливерпуль еще не объявил о том, что 45-летний нидерландец станет их тренером.
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