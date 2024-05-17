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Тренер нидерландского топ-клуба подтвердил, что заменит Клоппа в Ливерпуле

Сами мерсисайдцы не сделали пока официального заявления.
Сегодня, 18:32
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Тренер Фейеноорда Арне Слот рассказал, что летом этого года уйдет на повышение.

Нидерландский специалист подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике Ливерпуля в сезоне-2024/25.

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"Я могу подтвердить, что стану там тренером в следующем году", - сказал Слот на последней пресс-конференции в качестве рулевого ротердамцев.

Отметим, что пресс-служба Фейеноорда также подтвердила, что Арне покинет клуб летом, но Ливерпуль еще не объявил о том, что 45-летний нидерландец станет их тренером.

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