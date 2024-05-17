Ливерпуль, Челси и Ювентус поспорят за лидера Аталанты
Компейнерс будет нарасхват этим летом.
Несколько клубов заинтересованы в Тене Копмейнерсе из Аталанты. Об этом сообщает Tutto Atalanta.
Бергамаски готовы продать полузащитника за 60 миллионов евро. Среди заинтересованных – Ливерпуль, Челси и Ювентус.
Читай также: "Europapa League": Игрок Аталанты забавной пасхалкой отреагировал на выход в финал Лиги Европы
Английские клубы готовы сделать серьезные предложения, в то время как Ювентус предлагает в обмен двух игроков – Матиаса Соула и Фабио Миретти, из-за ограниченных финансовых возможностей.
В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца 12 голов и 5 ассистов в 32 матчах Серии А.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!