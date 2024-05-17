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Ливерпуль, Челси и Ювентус поспорят за лидера Аталанты

Компейнерс будет нарасхват этим летом.
Сегодня, 15:22
Тен Копмейнерс / Getty Images
Тен Копмейнерс / Getty Images

Несколько клубов заинтересованы в Тене Копмейнерсе из Аталанты. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Бергамаски готовы продать полузащитника за 60 миллионов евро. Среди заинтересованных – Ливерпуль, Челси и Ювентус.

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Английские клубы готовы сделать серьезные предложения, в то время как Ювентус предлагает в обмен двух игроков – Матиаса Соула и Фабио Миретти, из-за ограниченных финансовых возможностей.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца 12 голов и 5 ассистов в 32 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Тен Копмейнерс

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