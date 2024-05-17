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Клуб Русина установил ценник на младшего брата Беллингема

Джоб может пойти по стопам Джуда.
Вчера, 23:03
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Английский Сандерленд готов распрощаться летом этого года с Джобом Беллингемом.

Как сообщает издание Football Insider, "черные коты" будут требовать за 18-летнего полузащитника от 12 до 18 млн фунтов стерлингов.

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Примечательно, что Джобом интересуется дортмундская Боруссия, за которую до начала текущего сезона выступал его старший брат Джуд.

Отметим, что в этом сезоне у Беллингема-младшего в 47 матчах во всех турнирах 7 голов и 1 результативная передача.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Джоб Беллингем

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