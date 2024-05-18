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Диктор объявил неправильный вес Усика перед боем с Фьюри

Баффер допустил ошибку в объявлении результатов.
Сегодня, 07:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В субботу, 18 мая, пройдет поединок чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Состоялась церемония взвешивания, на которой ринг-анонсер Майкл Баффер объявил неправильный вес украинца.

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Как сообщает инсайдер Майкл Бенсон, вес Александра составил 101,2 кг (223 фунта), что является рекордным в карьере боксера. Баффер же объявил, что Усик показал на весах 105,9 кг (233 фунта).

Отметим, что Фьюри показал вес - 118,8 кг. 

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

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