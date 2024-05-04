Встретился с кумиром: сын конкурента Лунина восхитился звездой Манчестер Сити

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Реал прошел Манчестер Сити.

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа не принимал участия в матах, ведь проходил восстановление от травмы.

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Сын бельгийца Николас встретился с нападающим английского клуба Эрлингом Холандом, который является кумиром для него.

Отметим, что сын Куртуа, вчера, 3 мая, отпраздновал свое семилетие.

"Поздравляю с 7-м днем рождения моего маленького лучшего друга! Время летит, но наша связь с каждым годом только крепнет. Вот и еще один год веселья, смеха и бесконечной любви. Мы тебя любим".

Ранее сообщалось, что Холанд стал главным героем мобильной игры.

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