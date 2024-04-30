Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры
Норвежец продолжает популяризировать себя в мире.
Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд активно принимает участие в различных проектах, которые не связаны с футболом.
23-летний футболист примерил на себе огромнейшие усы, чем повеселил поклонников.
Оказывается, что Холанд стал героем мобильной игры Clash of Clans.
Эрлинг теперь - Король варворов!
"От поля к полю боя!", - прокомментировал Холанд.
Ранее Холанд стал совладельцем норвежской компании аксессуаров для волос.
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