Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры

Норвежец продолжает популяризировать себя в мире.

Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд активно принимает участие в различных проектах, которые не связаны с футболом.

23-летний футболист примерил на себе огромнейшие усы, чем повеселил поклонников.

Оказывается, что Холанд стал героем мобильной игры Clash of Clans.

Эрлинг теперь - Король варворов!

"От поля к полю боя!", - прокомментировал Холанд.

Ранее Холанд стал совладельцем норвежской компании аксессуаров для волос.

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