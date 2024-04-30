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Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры

Норвежец продолжает популяризировать себя в мире.
Сегодня, 14:40
Эрлинг Холанд в Clash of Clans / Clash of Clans
Эрлинг Холанд в Clash of Clans / Clash of Clans

Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд активно принимает участие в различных проектах, которые не связаны с футболом.

23-летний футболист примерил на себе огромнейшие усы, чем повеселил поклонников.

Оказывается, что Холанд стал героем мобильной игры Clash of Clans.

Эрлинг теперь - Король варворов!

"От поля к полю боя!", - прокомментировал Холанд.

Ранее Холанд стал совладельцем норвежской компании аксессуаров для волос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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