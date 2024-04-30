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Футбол

Стоит оставить? Холанд повеселил фанатов новым образом с огромнейшими усами

Норвежская машина по забиванию голов продолжает экспериментировать.
Сегодня, 00:52
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд - тот еще стиляга. За свою короткую карьеру форвард Манчестер Сити успел запомниться фанатам в нескольких образах.

Однако после перехода из дортмундской Боруссии в стан "горожан" Холанд пока что ничего не меняет: все те же длинные волосы, собранные в хвост или пучок.

Теперь же, хоть и в качестве шутки, он предстал перед своими подписчиками в Instagram в новом образе - 23-летний норвежец примерил на себе огромнейшие усы.

Не забыл он поинтересоваться мнением поклонников о его новом виде и спросить, а может ему стоит отрастить подобные.

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Напомним, что недавно Эрлинг Холанд инвестировал в то, что ему очень нравится - и нет, это не футбол. Игрок действующего чемпиона Англии стал миноритарным акционером одной норвежской компании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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