Любовь перешла в бизнес: Холанд стал совладельцем норвежской компании аксессуаров для волос

Теперь футболист будет заниматься рекламой продукции в качестве миноритарного акционера.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд знаменит не только своими выдающимися бомбардирскими способностями, но и прекрасной шевелюрой.

В последние годы 23-летний норвежец выступает с длинными волосами, которые он связывает резинками. Причем игрок использует аксессуар для волос, который производится компанией из его родной Норвегии.

Любовь Холанда к данным аксессуарам стала настолько большой, что он решил инвестировать в данную компанию, передает Daily Mail.

Коммерческая команда футболиста, которой управляет бывший игрок Саутгемптона и Блэкберна Эгиль Эстенстад, сообщила о приобретении части акций компании по производству аксессуаров для волос Bon Dep.

По информации источника, Эрлинг отдает предпочтение фирменному аксессуару Bon Dep "Kknekki", который представлен в различных цветах и ​​позиционируется как "высококачественная и прочная резинка, которая не повреждает волосы".

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"Я горжусь тем, что стал акционером Bon Dep. "Kknekki" уже много лет является моей любимой резинкой для волос, и она, несомненно, лучшая в мире", - заявил Холанд, комментируя сделку с норвежской компанией.

Компания планирует удвоить свой текущий годовой оборот, эквивалентный 7 миллионам фунтов, и надеется, что более активное участие Холанда может стимулировать дальнейшие продажи их роскошных аксессуаров.

Стоит отметить, что доходы компании резко возросли с тех пор, как Холанд начал использовать их продукцию.

Подобная реклама резинок привела к резкому росту продаж Bon Dep в Германии, Швеции, Дании, Голландии, Бельгии и Франции.

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