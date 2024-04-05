Холанд ввел новую традицию в Ман Сити, которая приносит удачу

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд ввел весьма интересную традицию в команде.

В новом документальном фильме показано, что на базе появилось дерево бонсай, за которым лично ухаживает норвежец.

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"Я как бы несу за него ответственность. Дать ему все, что нужно, накормить его. Ему нужен правильный свет.

Мы получаем энергию от дерева бонсай. Мы вытягиваем энергию наружу, и она впитывается в тело. Это приносит нам удачу", – сказал Холанд в интервью Goal.

Отметим, дерево стоит в комнате физиотерапевтов, став символом единства в стане "горожан", а полив бонсая стал совместной обязанностью.

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