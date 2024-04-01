Холанд оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство в АПЛ
"Горожане" соревнуются за право стать лучшей командой страны.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиги.
По словам футболиста, команда может выиграть титул, даже после ничьи с Арсеналом (0:0).
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"Гонка за титул? Мы уже делали это и можем снова повторить", - приводит слова норвежца BBC.
В турнирной таблице АПЛ Сити отстает от лидирующего Ливерпуля на три очка.
Ранее сообщалось, что отец Холанда работает над его переходом в испанский гранд.
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