Холанд оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство в АПЛ

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиги.

По словам футболиста, команда может выиграть титул, даже после ничьи с Арсеналом (0:0).

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"Гонка за титул? Мы уже делали это и можем снова повторить", - приводит слова норвежца BBC.

В турнирной таблице АПЛ Сити отстает от лидирующего Ливерпуля на три очка.

Ранее сообщалось, что отец Холанда работает над его переходом в испанский гранд.

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