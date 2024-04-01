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Легенда МЮ назвал звезду Сити игроком четвертого дивизиона

Однако Рой Кин верит, что Холанд еще подтянет свой уровень.
Сегодня, 09:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Рой Кин нелестно прокомментировал игру Эрлинга Холанда в матче против Арсенала.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, "горожане" сыграли вничью с "канонирами". Норвежец провел на поле все 90 минут, однако продемонстрировал очень блеклую игру и получил самые низкие оценки в команде.

Такой неудачный перфоманс Холанда прокомментировал Рой Кин, назвав Эрлинга игроком четвертого дивизиона.

"Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.

Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2. Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет", - сказал Кин в эфире Sky Sports.

Со статистикой Эрлинга Холанда вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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