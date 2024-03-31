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Манчестер Сити - Арсенал 0:0: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Команды голов не забили, но показали интересную битву испанских тренеров.
Сегодня, 20:24
Манчестер Сити - Арсенал / Getty Images
Манчестер Сити - Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Арсенал. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

С первых минут команды стали обмениваться острыми атаки, которые были созданы благодаря прекрасным комбинациям и яркими индивидуальными действиями игроков. При всем при этом, мяч в ворота лететь не хотел.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры "горожане" стали больше создавать опасных моментов у чужих ворот, но оборона лондонцев оставалась неприступной.

Арсенал и сам изредка выходил в атаки, но линия нападения в решающий момент также не доводила эпизод до гола, то передержав мяч, то просто ошибаясь за шаг до гола.

Таким образом, после 30 туров АПЛ Манчестер Сити идет на третьем месте с 64-мя баллами, а "канониры" занимают вторую строчку, набрав 65 очков.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Арсенал 

Манчестер Сити - Арсенал 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 0.70
Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 1 - 2
Фолы: 8 - 19

Манчестер Сити: Ортега, Аканджи, Аке (Льюис, 27), Рубен Диаш, Гвардиол, Бернарду Силва, Фоден (Доку, 61), Ковачич (Грилиш, 61), де Брюйне, Родри, Холанд.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер (Томиясу, 66), Жоржиньо (Парти, 66), Эдегор, Райс, Хавертц, Сака (Мартинелли, 78), Габриэл Жезус (Троссард, 72).

Предупреждения: Габриэл Жезус (67), Райя (79).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити АПЛ

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