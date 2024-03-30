Отец Холанда работает над его переходом в испанский гранд

Более вероятным является переход в Реал.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд, похоже, не планирует навсегда оставаться в Манчестер Сити.

Как сообщает издание Sport, его отец Альф-Инге работает над переходом сына в Барсу или Реал.

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Более вероятным является переход в стан "сливочным", так как с мадридцами Альф-Инге установил более близкий контаакт, в частности, из-за будущего перехода в клуб Килиана Мбаппе.

Также отмечается, что каталонскому клубу просто может не хватить финансовой мощи, чтобы оформить такого рода трансфер.

В этом сезоне на счету Холанда 34 игры, в которых он забил 29 голов и отдал 6 ассистов.

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