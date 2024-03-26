Лапорта хочет использовать Холанда для победы на выборах президента Барселоны

Где будет глава клуба брать деньги на данный трансфер - загадка.

Президент Барселоны Жоан Лапорта выразил желание подписать нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Об этом сообщил журналист Давид Бернабеу.

По его словам, Лапорта планирует подписать Холанда в будущем и готовит "нечто грандиозное" на случай, если он решит баллотироваться на новый срок в 2026 году.

Читай также: Воспитанник Барселоны попал в сферу интересов топ-клубов Европы

Предвыборная кампания Лапорты также может включать открытие Камп Ноу после реконструкции.

Отметим, для реализации этих планов в Барселоне должна наладиться как экономическая, так и спортивная ситуация к 2026 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!